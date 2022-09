Spalletti: “Grande prestazione, possiamo migliorare. Kvaratskhelia mi fece visita a Milano. Meret deve vincere la timidezza”

Luciano Spalletti tecnico del Napoli parla ai microfoni di Sky al termine del match vinto dagli azzurri contro la Lazio con gol di Kim e Kvaratskhelia.

Luciano Spalletti: “Abbiamo fatto un’ottima partita, una grande reazione. Squadra sempre corta che aggrediva alto, mi è piaciuto molto, ma a volte commettiamo qualche banalità. Quali? Quelle in fase di palleggio, con la qualità che abbiamo noi possiamo fare meglio di così“.

A Spalletti viene chiesto di Kim e Kvaratkshelia due giocatori presi su mercati ‘non convenzionali’ come quello turco e russo: “Noi abbiamo degli ottimi dirigenti che lavorano in questo senso. Poi quando si vedono in quattro o cinque persone e cominciano a convincere allora magari si decide di prenderle. Kvara aveva già giocato in Russia. Poi è ovvio che ci sono delle perplessità, ma questo è normale quando si entra in un paese nuovo. Loro si sono ambientati bene, e sono dei grandi ragazzi. Di Kim si è visto subito di che pasta è fatto, lo avete visto cantare e ballare“.

Su Kvaratskhelia arriva anche un aneddoto di Gianluca Di Marzio: “Il tecnico spingeva per bloccarlo subito, prima che firmasse. Poi Spalletti se lo è ritrovato a casa sua a Milano con Kvaratkshelia che gli ha fatto una sorpresa andandolo a trovare prima di ripartire per Tiblisi”.

Spalletti ha poi aggiunto: “Sono sorpreso da Kvaratskhelia? Sono sorpreso che abbia sbagliato quel gol al volo di piatto, perché lui è uno molto tecnico“. Sulla Champions League e la sfida di mercoledì col Liverpool ha detto: “Ora è importante affrontare bene questo ostacolo, la dobbiamo prendere nella maniera giusta, devono dimostrare di poter stare in questa dimensione. Meret? Noi abbiamo il secondo ed il terzo portiere della Nazionale, quindi meglio di così non potevamo aspirare. Probabilmente Alex ha bisogno di continuità e di fare delle buone prestazioni come questa sera per vincere questa timidezza. Per fortuna è finito il mercato e quindi siamo più tranquilli. C’è Sirigu che è perfetto per Meret e può dargli qualche indicazione quando serve“.