Spalletti non vince lo scudetto, Gazzetta: “La smetta di perdere energie per questioni minime”

Il Napoli dopo la sfida di Champions League con i Rangers a Glasgow giocherà contro il Milan per una prima sfida scudetto. Siamo solo ad inizio campionato e quindi non si può dire che sia decisiva per il titolo finale, anche se gli scontri diretti sono sempre importanti. Di scudetto e di Napoli parla Gazzetta che bacchetta anche Luciano Spalletti per alcuni suoi comportamenti.

Il quotidiano sportivo scrive: “Ritorniamo alla domanda: il 63enne Spalletti può vincere il suo primo scudetto? Non c’è dubbio che lo meriti, da vent’anni pratica un calcio sempre in evoluzione, mai cristallizzato. Non sappiamo perché questo benedetto scudetto non l’abbia ancora vinto. Forse dovrebbe smetterla di perdere tempo ed energie dietro a questioni minime“. Recentemente Spalletti è stato protagonista di un battibecco con Raffaele Auriemma, che ha fatto scattare tante polemiche. Potrebbe essere questo il riferimento di Gazzetta dello Sport, o anche qualche altro episodio che ha visto protagonista l’allenatore toscano, che qualche volta va su di giri. Questo non toglie nulla alla sua preparazione tecnica, che permette al Napoli di giocare un calcio sempre moderno ed in evoluzione. Inoltre il tecnico non è un integralista, dato che deciso di tornare al 4-3-3, nonostante il suo modulo preferito sia il 4-2-3-1. Con il cambio di modulo ha favorito la nuova esplosione di Zielinski, che in questo momento sta pagando dividendi.