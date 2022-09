Spalletti risponde ad Incocciati: “Perché il Napoli non ha vinto con Ancelotti? Che è il più grandi tutti?”

Luciano Spalletti durante l’intervista a Champions Live su Canale 5 ha avuto un battibecco con Giuseppe Incocciati tirando in ballo anche Ancelotti. L’ex giocatore del Napoli ha chiesto a Spalletti: “Hai capito quali sono le motivazioni, i problemi, che ci sono stati, per i quali non siete riusciti ad arrivare fino in fondo? Come hai fatto a rigenerare questo tipo di disciplina tattica che vediamo in questa stagione?”

La risposta dell’allenatore del Napoli è arrivata immediata: “Perché problemi Beppe? L’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, poi c’è qualcuno che gli vuole dare un taglio fallimentare, se noi stiamo vivendo queste giornate qui è proprio per il buon lavoro fatto la scorsa stagione da tutti“.

Spalletti risponde ad Incocciati: “Perché Ancelotti non ha vinto?”

A quel punto Incocciati ha voluto sottolineare: “La mia non è una critica, quando dico problemi voglio intendere che non mi aspettavo che ci fosse quella flessione nel finale da parte del Napoli“. Così Spalletti per rispondere ad Incocciati fa un parallelo con Ancelotti ai tempi in cui allenava il Napoli: “Te la faccio semplice. Ma perché il campionato non è stato vinto con Ancelotti due anni prima, visto che aveva la stesa squadra, aveva preso tutti giocatori nuovi, era la squadra creata in quel momento lì a misura del più forte di tutti?”

L’intervento di Alberto Brandi prova a smorzare un po’ i toni: “Luciano qui ci dai un titolo a tutti, le tue parole si possono interpretare come sono il più bravo di tutti”.

Ma Spalletti prosegue: “Lo fai apparire come un campionato normale arrivare 19 punti davanti alla Roma, 18 davanti alla Lazio e 9 punti davanti alla Juventus”. Il confronto resta comunque sostanzialmente tranquillo, con Spalletti che ride dopo aver detto la sua e nel finale di intervista a Champions Live saluta Incocciati senza nessun tipo di rancore.