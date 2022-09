Spalletti senza paura: cosa ha fatto con Zerbin e Gaetano

Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin sono due prodotti del settore giovanile del Napoli, rispettivamente di 22 e 23 anni. Entrambi sono pronti al grande salto, diventando un valore aggiunto per il Napoli del presente e quello del futuro. Si, perché in un momento di crisi poter contare sui giocatori del vivaio è fondamentale. È quello che sta cercando di fare il Napoli con Zerbin e Gaetano con l’aiuto importante di Luciano Spalletti.

Zerbin e Gaetano: Spalletti li fa esordire

Per quanto riguarda Zerbin si erano viste già cose molto buone nelle prime apparizioni in maglia azzurra, ma nessuno si aspettava che Spalletti lo lanciasse alla prima gara di Champions League contro il Liverpool. Tra l’altro non è stato fatto entrare solo per fargli assaggiare il campo, perché Zerbin è entrato al minuto 57 di Napoli-Liverpool, per prendere il posto di Kvaratskhelia e non di uno qualsiasi. Anche in quella gara il giocatore che fino allo scorso anno militava in Serie B con il Frosinone ha fatto un’ottima impressione, tenendo bene il campo sia in attacco che in difesa.

Ma l’esordio è arrivato anche per Gianluca Gaetano, anche lui in Serie B nella scorsa stagione ma con la Cremonese, squadra che anche grazie ai suoi gol e le sue giocate ha conquistato la Serie A. Anche per Gaetano c’è stato l’esordio ma in Serie A ed anche in questo caso Luciano Spalletti non lo ha mandato in campo a partita già acquisita. Anzi, lo ha lanciato nella mischia al 75′ di un Napoli-Spezia bloccato sullo 0-0. Il giocatore ha anche sfiorato la palla prima che arrivasse a Raspadori che ha poi segnato il gol decisivo, dimostrando comunque buona capacità di inserimento.

Il fatto che Spalletti abbia puntato su Zerbin e Gaetano in partite importanti e non solo per fare una passerella è fondamentale. Vuol dire che i due giocatori stanno facendo vedere buonissime cose in allenamento, ma anche che hanno la fiducia del tecnico e questo fattore può essere molto importante per la loro crescita.