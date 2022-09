Squadra del mese: tre giocatori del Napoli, c’è anche Zielinski

Ci sono tre giocatori del Napoli nella squadra del mese di Who Scored, tra cui anche il centrocampista Piotr Zielinski. Una delle piattaforme più utilizzate per seguire i risultati in tempo reale delle partite di calcio. Dopo quattro partite di Serie A è stata stilata la prima classifica del mese di agosto di Who Scored che premia tre calciatori di Spalletti, ma anche due dell’Empoli, due della Roma, due del Milan, uno della Cremonese e uno del Lecce.

Who Scored: chi sono i giocatori del Napoli nel Team of the Mounth

La prima classifica della stagione di Serie A 2022/23 da parte di Who Scored è stata pubblicata, con molte reazioni da parte degli utenti sui social, tra chi è d’accordo e chi invece lo è meno. Nella squadra del mese di Who Scored ci sono tre giocatori del Napoli: Kim Min-jae, Anguissa e Zielinski. Proprio la presenza del giocatore polacco sta facendo molto discutere, dato che ci sono molti utenti che non lo ritengono al top in queste prime quattro partite. Eppure il Napoli è la squadra più presente nel Team of the Mounth di agosto di Who Scored.

In particolare la media per i giocatori azzurri è la seguente: Kim Min-jae 7,30; Zielinski 7,17 e Anguissa 7,15. Ma ci sono anche due giocatori del Milan: Bennacer 7,33 e Calabria 7,21. Due giocatori dell’Empoli con Ismajli 7,45 e Parisi 7,32. Due giocatori della Roma con Pellegrini 7,55 e Dybala 7,37. Presente anche un giocatore del Lecce: Hjulmand 7,16 e uno della Cremonese: Radu con 7,80.

Sorprende come nella lista non ci siano giocatori di altri top club come Inter, Juventus e Lazio che non sono proprio rappresentati nel team di agosto. Resta comunque questo il primo quadro della situazione da parte di Who Scored dopo quattro partite del mese di agosto, che danno una prima fotografia, soggettiva, della situazione in Serie A.