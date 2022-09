Tecca: “Spalletti, giusto ricordare chi è andato via. Osimhen e Raspadori, ecco cosa penso”

Massimo Tecca commenta Lazio-Napoli, ma anche le parole di Luciano Spalletti con riferimento alle cessioni di Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina. L’allenatore del Napoli in conferenza stampa ha ricordato la differenza sostanziale che c’era tra la squadra della scorsa stagione e gli acquisti fatti da De Laurentiis e Giuntoli. Spalletti ha voluto rimarcare l’anno di transizione come a voler mettere le mani avanti, qualora non dovesse vincere nulla.

Massimo Tecca a Sky dà ragione a Spalletti e dice: “Secondo me l’allenatore del Napoli fa bene a ricordare chi è andato via. Anche Fabian Ruiz, la cui cessione è passata in sordina, era un giocatore molto importante per il centrocampo azzurro. Lazio-Napoli è la sfida tra due squadre in fase di restaurazione. Per quanto riguarda il Napoli è in un momento di transizione ed ha qualche difficoltà“.

Tecca si sofferma anche su Osimhen che ho “visto troppo nervoso, lui deve aiutare di più i compagni e deve dargli una mano. Raspadori dovrebbe giocare in maniera diversa, è lui quello più affiatato con Osimhen“. Anche in Lazio-Napoli l’ex Sassuolo non è previsto nella formazione titolare. Tecca poi aggiunge: “Politano anche gioca bene e fa buone cose, ma spesso parte dalla panchina. Inoltre Spalletti sicuramente starà trovando una soluzione per la marcatura asfissiante che viene riservata ad Osimhen. Sarà sempre così, in ogni partita, quindi bisogna studiare delle contromosse“.