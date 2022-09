I tifosi dell’Inter durante il derby cantano il coro della morte, la vergogna senza fine

I tifosi dell’Inter durante il derby con il Milan cantano: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“, il coro della vergogna. Un coro ed una mentalità che la Federazione non riesce a sradicare con punizioni esemplari, una vergogna che viene permessa ancora oggi, con pene che fanno il solletico. È chiaro che il problema è culturale, perché cori del genere non dovrebbero essere mai intonati, né contro il Napoli né contro altre squadre. Così come quelli razzisti, eppure durante Lazio-Napoli sono stati intonati sia quelli di discriminazione territoriale, sia quelli razzisti.

Poi capita che durante il derby Milan-Inter alla quinta giornata di Serie A, i tifosi nerazzurri non abbiano di meglio da fare che intonare cori contro il Napoli, inneggiando alla morte di milioni di persone. Perché il loro sogno è quello di vedere il Vesuvio eruttare e distruggere tutta la città di Napoli. Chissà se quando cantano quel coro, qualcuno di questi tifosi dell’Inter si è reso conto cosa significano quelle parole. Forse no, altrimenti non lo avrebbero intanto, o almeno si spera. E non veniteci a dire che è una piccola minoranza, perché dal video si vede chiaramente come a cantare il coro della morte contro Napoli ed i napoletani siano centinaia di persone e lo fanno a gran voce, con tutta la volontà ed il divertimento di farlo.

Eh no, in Italia non si può tifare, si deve urlare e richiedere la strage di una città. Un coro che oramai è diventato una moda, dato che lo hanno cantato anche i romanisti quando hanno giocato con la Salernitana. Per fortuna, a volte, arriva anche il karma e capita di perdere il derby e quel coro osceno viene sostituito dall’enorme delusione.