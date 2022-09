Errore tecnico, i tifosi della Juve: “Gara Salernitana da ripetere”, sogno bloccato dal regolamento

I tifosi della Juventus sono infuriati per il gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci. Alcune immagini di Sky fanno vedere come la presenza di Candreva sembra tenere in gioco Bonucci. Da qui è arrivata la protesta furiosa dei tifosi bianconeri che sui social hanno cominciato a chiedere di ripetere la sfida con la Salernitana. Gli uomini di Nicola nel primo tempo hanno dominato allo Juventus Stadium, portandosi in vantaggio fino al 2-0.

Poi nella ripresa è uscito il carattere della Juventus che ha rimontato fino al 2-2, con un rigore molto contestato e molto generoso segnato poi da Bonucci. Ma gli juventini sono infuriati per quel gol annullato a Milik. Secondo i tifosi quell’errore tecnico e oggettivo dovrebbe portare ad una ripetizione della partita Juve-Salernitana. Ma è lo stesso regolamento del Var approvato dall’Ifab a stoppare qualsiasi possibilità di questo genere: “Nessun malfunzionamento o errore al Var può essere considerato errore tecnico e portare alla invalidazione di una partita“. Insomma niente da fare il risultato di Juventus-Salernitana sarà omologato come 2-2 e quindi bianconeri e granata si divideranno un punto a testa. La Juve si allontana così dalla vetta che in questo momento è in condominio tra Napoli, Atalanta e Milan.