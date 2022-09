LDT: Napoli vittima di incredibili attacchi mediatici: Avete visto cosa ha fatto il corriere?

Napoli vittima di incredibili attacchi mediatici, alcuni tifosi azzurri preoccupoati per la situazione.

LDT, lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione in merito a quanto accaduto sulla stampa dopo Lazio-Napoli.

“Gent. Direttore, dopo Lazio – Napoli siamo letteralmente sconcertati dagli incredibili attacchi mediatici rifilati al Napoli di Spalletti, in particolare si è distinto il Corriere dello Sport.

Lasciamo perdere il penoso parterre mediatico partenopeo ma possibile mai che l’Odg non senta il dovere di intervenire su una informazione che di in anno in anno peggiora la situazione nella classifica di libertà di stampa?

Siamo al 60.mo posto e nessuno se ne preoccupa e tale comportamento non riscontrabile nemmeno nel cosiddetto Terzo Mondo si avverte anche nello sport, non solo in politica e nel sociale.

Non solo Tv, con canone annesso, ma qua parliamo anche di giornali che ricevono contributi statali. Dopo la due giorni da prima pagina del Corriere dello Sport, giornale che dice di essere vicino al Napoli, è davvero sconcertante che nessuno del mainstream partenopeo sia sentito in dovere di rispondere al quotidiano romano.

Fosse accaduto al Milan o alla Juventus sarebbero partite bordate d’ogni sorta sugli attacchi ricevuti ingiustificatamente e molto probabilmente le società di Milano e Torino (come è accaduto in passato) avrebbero vietato di rilasciare interviste ai propri iscritti al giornale in questione”.

INFORMAZIONE FAZIOSA

I tifosi aggiungono: “Dopo i gravi fatti arbitrali di Napoli – Lecce, fra il penoso silenzio dei media napoletani, sul quotidiano romano il rigore fasullo assegnato ai pugliesi divenne “dubbio” e sparì in pratica il rigore negato a Osimhen.

Sul quotidiano romano la mancata espulsione di Theo Hernandez è divenuta rischia molto Theo Hernandez. Sul Corriere romano Doveri ha preso 6 a Firenze e il netto rigore negato ai toscani su Sottil è divenuto rischio rigore. Ma il meglio di sé il giornale romano lo dà nella due giorni con Lazio – Napoli.

Sul contatto Mario Rui – Lazzari è sicuro, certo, del rigore e sulla mancata espulsione di Milinkovic parla di rischio. Ma non è finita qui. In prima pagina sono state accolte le proteste di Sarri ma il giorno dopo non sono state accolte le proteste di Mourinho e il netto rigore negato alla Roma è sparito pure dalla moviola (no penalty).

Su questo modo di fare informazione non ha nulla da dire l’Odg?”.

