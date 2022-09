Tifosi Rangers tentano di aggredire i calciatori del Napoli, fermati dagli steward – VIDEO

Al termine di Rangers-Napoli alcuni tifosi del club scozzese hanno provato ad aggredire i giocatori azzurri che si allenavano. Come sempre al termine del match i preparatori atletici del club partenopeo fanno svolgere un mini allenamento a chi non ha giocato. Anche al termine di Rangers-Napoli c’è stato questo allenamento, ma mentre sul campo erano presenti i calciatori del Napoli alcuni tifosi dei Rangers hanno provato ad entrare sul terreno di gioco.

Un attimo di distrazione poteva essere fatale e far entrare a contatto i calciatori del Napoli all’Ibrox Stadium con i tifosi dei Rangers. Fortunatamente sono intervenuti immediatamente gli steward che hanno bloccato ai supporters scozzesi di scavalcare i tabelloni pubblicitari. Sicuramente un bruttissimo gesto da parte di alcuni dei tifosi dei Rangers. Un gesto che mina il bel clima creato durante la partita con i tifosi locali che hanno intonato la canzone ‘Un giorno all’improvviso’, come omaggio all’assenza degli ultras partenopei, che non hanno potuto partecipare alla trasferta per motivi di ordine pubblico.