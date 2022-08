Trevisani: “Cristiano Ronaldo? Al 99% si farà ma impoverisce il Napoli”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Riccardo Trevisani si è soffermato sulle novità di calciomercato di Fiorentina e Napoli ai microfoni di Pentasport di Radio Bruno. Il giornalista di Mediaset ha parlato a 360° di calcio come pubblicato da ViolaNews.com: “Secondo me Inter e Milan hanno le squadre migliori in campionato. Anche il Napoli è tra le prime tre ed è insidiosa. Ronaldo al Napoli? Al 99% si farà. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per Napoli. Perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo, il Napoli si impoverirebbe. Il Napoli è una squadra migliore di prima ora come ora. Osimhen per me se rimane diventa capocannoniere”.

Sul mercato di Serie A: “Il colpo Kvaratskhelia dimostra che non si deve per forza andare in Brasile e Argentina a pescare giocatori. I giocatori ci sono, mancano a volte i buoni scout. Il colpo che mi ha più impressionato è stato Dybala alla Roma. È stata una grande operazione per la Roma, diretta avversaria della Juve”. In merito alla qualificazione in Conference League della Fiorentina e su Igor: “Mi sembra che la squadra ha affrontato in maniera molto seria il doppio confronto. Ha fatto tutto ciò che doveva fare. Mi è piaciuto molto atteggiamento. Igor ha grossi margini ed è un giocatore fondamentale. Fa la differenza, molto di più di quanto sembrava all’inizio”.