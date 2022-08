Trieste: “Cristiano Ronaldo al Napoli? Come un Frecciarossa sui binari della Circumvesuviana”

“Cristiano Ronaldo al Napoli? Per me sarebbe più come un Frecciarossa sui binari della Circumvesuviana: tanto può essere che arriva prima tanto può essere che deraglia al curvone di Poggioreale”: questo è il post che la cronista ha scritto in merito al possibile approdo di CR7 all’ombra del Vesuvio. Parole che fanno intuire anche quelle che sono le sensazioni di una parte o dell’altra dei supporters azzurri. C’è chi vorrebbe subito il portoghese a Napoli e chi invece ritiene che sia troppo vecchio e non renda quanto Victor Osimhen.

Una vera e propria trattativa non esiste ma Jorge Mendes, procuratore molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis, sta facendo di tutto per intavolare una negoziazione che faccia contenti quasi tutti. Da Cristiano Ronaldo che vuole giocare la Champions League, al Manchester United che non farebbe capricci se lo libera in prestito, ad Aurelio De Laurentiis che potrebbe monetizzare 100 milioni e portare nella rosa del Napoli l’ex Pallone d’Oro. Al momento l’unico a non esser contento è Osimhen che, attraverso il suo entourage, ha fatto capire che preferisce giocare la Champions League anziché scendere in campo all’Old Trafford. Chissà come finirà.