La Uefa penalizza il Napoli: la richiesta di De Laurentiis non ascoltata, ecco il motivo

Rangers-Napoli è stata posticipata a mercoledì 14 settembre 2022, per motivi di ordine pubblico poiché oggi deve essere spostata la salma della Regina Elisabetta II deceduta proprio in Scozia. Aurelio De Laurentiis aveva chiesto alla Uefa di giocare almeno alle 18.45 in modo da evitare un rientro notturno da parte dei suoi giocatori, ma la richiesta non è stata accolta. Di fatto il Napoli è stato penalizzato, perché ha un giorno in meno per recuperare, mentre secondo calendario il mercoledì sarebbe stato utilizzato per l’allenamento di scarico ed il giovedì si sarebbe eseguito un normale allenamento in vista di Milan-Napoli, prima sfida scudetto.

Rangers-Napoli: perché la Uefa ha rigettato la richiesta di De Laurentiis

Sulla questione interviene anche Raffaele Auriemma che su Tuttosport scrive: “Il Napoli non ha preso benissimo questa decisione, perché il rientro dalla trasferta in Scozia avverrà nelle prime ore del mattino di giovedì. Quindi, ci sarà un giorno in meno di recupero in vista dello scontro al vertice di domenica sera a San Siro con il Milan, con l’aggravante che giovedì la squadra potrà fare soltanto lo scarico dalle tossine del viaggio e della partita. Il presidente De Laurentiis aveva provato a chiedere ai dirigenti della Uefa di permettere la disputa del match contro i Rangers domani sì, ma almeno alle 18.45: richiesta rispedita rapidamente al mittente ed orario serale confermato, dando maggiore importanza alle esigenze delle tv che accogliere le giuste istanze del club azzurro”.