Milan-Napoli, l’urlo di Kim impressionante: vale come un gol

L’urlo di Kim dopo un impressionante recupero nel finale di Milan-Napoli fa il giro del web.

L’urlo di Kim colpisse anche San Siro. Il gol di Simeone ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Napoli presenti a San Siro. Esulta anche l’intera panchina partenopea che ha poi chiesto ai propri compagni in campo di non scoprirsi troppo per limitare il forcing finale del Milan. E in effetti il muro eretto da Kim e dai suoi compagni di reparto è stato perfetto. Il gesto del coreano in pieno recupero vale quanto un gol, come se fosse stato un autentico miracolo.

Il Napoli è in vantaggio 1-2 e nell’ultimo dei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro e il Milan si è lanciato in avanti alla disperata ricerca del gol del pareggio. Anche Maignan è salito dalla propria porta per inserirsi in area di rigore sperando di poter creare superiorità numerica e provare a mettere la palla in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma come è avvenuto quel tiro dalla bandierina? Bennacer da sinistra mette al centro dell’area di rigore un pallone perfetto sul quale si avventa Brahim Diaz che a botta sicura indirizza la palla verso l’angolino sinistro della porta di Meret: ma c’è qualcosa che glielo impedisce.

Il fantasista spagnolo all’improvviso vede spuntare davanti ai suoi occhi il gambone di Kim. Il difensore coreano si allunga e alza la gamba in modo impressionante, quasi al limite, mettendolo proprio all’altezza della testa di Brahim deviando la sfera in angolo. Increduli anche Maldini e Massara in tribuna dopo essere stati inquadrati dalle telecamere. Il salvataggio è di quelli clamorosi, come se fosse un gol. Kim si gira, stringe i pugni e lancia un urlo liberatorio poiché consapevole dell’importanza di quel gesto. Meret incredulo gli dà un colpo sulla schiena per ringraziarlo mentre Messias sullo sfondo sembra quasi guardarlo con stupore per quanto aveva visto poco prima. Il Napoli deve ringraziare anche lui.