Varriale: “Juventus dominata dalla Salernitana. Ma l’arbitro non era l’alibi dei perdenti”

Enrico Varriale interviene su Juventus-Salernitana e dice: “Una volta l’arbitro era l’alibi dei perdenti per i bianconeri“. Un commento duro quello del giornalista della Rai che ritorna sui fatti di Juventus-Salernitana, con i tifosi bianconeri che chiedono a gran voce la ripetizione della partita per errore tecnico del Var. Il gol di Milik probabilmente era buono, visto che dalle immagini di Sky si vede come Candreva pare tenga in gioco Bonucci, a cui è stato segnalato il fuorigioco che ha portato all’annullamento del gol.

Juve-Salernitana: le parole di Varriale

“In 7 partite la Juventus ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta. Ieri la Salernitana ha dominato per 3/4 di gara. Lo stesso hanno fatto Fiorentina e Psg. Però si parla solo di VAR e arbitri, quello che, una volta era l’alibi dei perdenti” ha scritto Varriale. Va sottolineato che la Salernitana ha protestato anche per un rigore negato a Piatek e per un rigore generoso concesso dall’arbitro Marcenaro ai bianconeri. Ma nella foga generale si parla solo ed esclusivamente di un errore contro la Juventus, mentre non si accenna agli altri episodi altrettanto gravi. La Juventus sta passando come vittima della situazione, quando anche la Salernitana avrebbe tanto per cui protestare.