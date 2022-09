Varriale: “Napoli vittoria fondamentale. Meret migliore in campo, ma non è l’unico”

Enrico Varriale commenta la vittoria del Napoli con il Milan, il giornalista della Rai scrive su twitter: “Meret tra i migliori in campo“. Il portiere è stato autore di almeno tre parate decisive, bellissima quella sulla girata di Giroud quasi a botta sicura. Il Napoli vince con il Milan e la prestazione viene esaltata da Domenichini, ma anche da Aurelio De Laurentiis.

Ecco il commento di Enrico Varriale che scrive: “Fondamentale vittoria del Napoli sul campo di del Milan. Primo tempo di sofferenza, ripresa perfetta. Kvara fa ammonire mezza difesa rossonera e si procura il rigore ma migliori in campo Meret, Mario Rui, Kim e Simeone decisivo. Due grandi squadre: Milan sfortunato, Napoli cinico“. Davvero una grande partita quella degli azzurri che sono riusciti a reagire anche ai momenti di difficoltà, perché come ha detto Domenichini nei primo venti minuti il Milan aveva giocato molto meglio degli azzurri. La reazione è stata da grande squadra, anche quando ha avuto la forza di reagire al gol del pareggio ed ha fatto di tutto per cercare la vittoria. Gli uomini di Spalletti potevano accontentarsi del pareggio ed invece hanno sempre cercato la vittoria su un campo difficile come quello del Milan campione d’Italia della scorsa stagione.