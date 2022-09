“Vesuvio erutta” è anche il sogno de tifosi del Milan – VIDEO

Ancora una volta cori contro il Napoli, i tifosi del Milan chiedono l’aiuto del Vesuvio per distruggere la città partenopea. Lo chiamano addirittura sogno, come se non potesse sognare qualcosa di più bello, di più pacifico. No, per molti tifosi italiani il sogno è quello di veder morire migliaia di persone. C’è chi dice che sia una sfottò, c’è chi dice che lo cantano senza sapere quello che dicono. C’è la convinzione che lo facciano con grande coscienza ed odio, dato che il coro viene intonato in molti stadi italiani, anche quando non gioca il Napoli.

“Il mio sogno esaudirò, Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” lo cantano a tutto volume i tifosi del Milan durante la sfida con il Napoli. Cori di discriminazione territoriale sono stati intonati per tutta la partita. Mentre all’esterno dello stadio San Siro, un giornalista è stato aggredito da un tifoso del Milan: “Terrone di me**a” gli ha urlato contro. Insomma una vergogna senza fine, un modello tutto italiano dove serpeggia il malessere e l’odio e non hanno di meglio da fare che inneggiare alla morte. È successo a Milano, è accaduto ancora prima a Roma, col Verona, a Udine e Venezia la scorsa stagione, accade praticamente sempre ma nessuno prende provvedimenti.