ASSURDO – Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta è su Spotify

“Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta” il coro vergognoso sbarca su Spotify con un remix firmato da Ultra United. Sembra assurdo ed invece è assolutamente vero. Sulla nota piattaforma di musica a pagamento, si può ascoltare il coro vergognoso cantato in molti stadi italiani in cui si inneggia e si chiede la morta di tutto il popolo napoletano attraverso lo scoppio del vulcano partenopeo. Qualora di assolutamente senza senso, ma che in Italia può diventare realtà. Il coro in questi giorni è stato cantato anche dai tifosi dell’Inter durante il derby, ma anche dai supporters della Roma quando hanno giocato con la Salernitana.

Vesuvio Erutta tutta Napoli è distrutta: su Spotify c’è la canzone

Il coro è stato cantato anche nelle discoteche, sarà forse anche per questo è che è diventata addirittura un remix. Qualcosa di scandaloso che dovrebbe essere assolutamente vietato e non perché si parla di Napoli, ma perché nessuno dovrebbe poter inneggiare alla morte di una persona, come di un popolo intero.

Invece su Spotify è possibile ascoltare “Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta“. Lo si può fare semplicemente facendo una ricerca. Il brano è caricato da Ultras United e viene cantato da una voce non definibile.

Oramai discriminare e chiedere la morte dei napoletani è diventata praticamente una moda. Sarà una questione culturale, ma ora che addirittura diventa una canzone, questo tipo di atteggiamento può passare quasi come una presa in giro. Magari qualcosa di non proprio serio, da canticchiare sotto la doccia. Di chi è la colpa? Sicuramente della federazione che in tanti anni non riesce a prendere di provvedimenti adeguati contro chi fa questi cori, lo si è visto anche nel recente Verona-Napoli. Ma è sicuramente una questione culturale tutta italiana, dove l’ignoranza sembra serpeggiare in maniera sempre più massiccia ed anche le questioni serie vengono derubricate a semplici sfottò.