Zazzaroni e Caressa pronostico ‘negativo’ per Spalletti: “Lazio-Napoli, ecco come finirà”

Lazio-Napoli è la sfida che si gioca alle 20.45 per la quinta giornata di Serie A: arriva il pronostico di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. I due giornalisti di Sky e Corriere dello Sport si sono espressi anche sulla partita Fiorentina-Juventus terminata 1-1. Per il match del Franchi, Zazzaroni aveva pronosticato la vittoria dei viola, mentre un X2 per Caressa. Sul derby Milan-Inter, il direttore di Corriere dello Sport prevede un X2, mentre pareggio fisso per Sky.

Caressa e Zazzaroni a Radio Deejay si sono espressi anche su Lazio-Napoli. Per il giornalista di Sky finirà in parità la sfida dell’Olimpico. Mentre Zazzaroni punta su un più prudente X2. In ogni caso nessuno dei due vede un pronostico totalmente positivo per il Napoli. La squadra azzurra viene da due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Lecce e deve puntare ai tre punti se non vuole perdere già terreno con le principali avversarie. Spalletti nella formazione del Napoli vede ancora Kvaratskhelia in panchina, almeno secondo le anticipazioni di Sky. Il georgiano nelle prime due partite aveva incantato con tre gol, poi ha avuto una prima battuta di arresto, ma non si possono dare giudizi così presto. Così come non si può farlo su giocatori come Raspadori, Ndombele e Olivera.