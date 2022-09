Fedele: “Zielinski alla Hamsik: è quello il suo ruolo. Salah inesistente”

A tal proposito, Fedele ha affermato: “Successo importante, quello rimediato dalla squadra di Spalletti, che sta bene sul piano fisico. Piotr Zielinski ha segnato da solo davanti al portiere, non c’era nessuno a fermarlo: è sintomo di grande condizione. Il polacco ha giocato bene, è un mio pupillo. Tra i migliori in assoluto, però, ascrivo Frank Anguissa. Zielinski è una mezzala di inserimento alla Marek Hamsik, va utilizzato in quel ruolo e non in posizioni sbagliate. E’ un Hamsik, non certo una sottopunta: avete visto come rende, se usato nel modo opportuno?”.

“Mohamed Salah fermato molto bene da Mathías Olivera? L’egiziano si è fermato da solo: non gli è riuscito nemmeno uno stop”, ha concluso Enrico Fedele che ha evidenziato la prestazione incolore del campione egiziano, tra i fuoriclasse delle ultime stagioni.